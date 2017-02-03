Областная газета
Спорт 3 февраля 2017, 18:03

Виталий Мутко: "Никакой искусственной натурализации в сборной России не будет"

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Виталий Мутко проверяет готовность Екатеринбурга к ЧМ-2018
Готовы ли спортивные арены и гостевая инфраструктура Екатеринбурга к ЧМ-2018?



Вице-премьер РФ Виталий Мутко во время своего визита в Екатеринбург поделился мнением насчёт ожиданий от игры сборной России, а также затронул вопрос натурализации.

- Сегодня у РФС есть задача создать все условия доя подготовки сборной. Мы работаем над серьёзными спарринг-партнёрами. Если хотите моей оценки, то у нас неплохая сборная. Есть хорошие игроки: Акинфеев, Дзюба, Смолов, Березуцкий. Вокруг этой команды можно строить. Если говорить о натурализации, то никакой искусственной натурализации не будет. Но при этом мы открытая страна. Если человек много лет у нас играет и получает гражданство, подходя при этом нам по уровню игры, то почему бы ему не дать шанс? Но специально искать игроков и натурализовывать их мы не будем, - отметил Виталий Мутко.

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