Областная газета
Спорт 3 февраля 2017, 18:07

Виталий Мутко: Если игрокам после матча не стыдно смотреть на трибуны - всё нормально

Вице-премьер РФ Виталий Мутко поделился ожиданиями от выступления сборной России на чемпионате мира по футболу в 2018 году.

- Лимит на легионеров уже принёс некоторые плоды, но нужно принимать ещё несколько решений. Пока летел в Екатеринбург, немного подкорректировал программу "Поиск талантов". В чём заключается эта программа? Например, есть школа "Урала", в которой занимаются 300 детишек. Я хочу прийти от РФС и сказать: "Вот есть у вас школа, 300 детей, два поля, шесть тренеров. Я готов подписать с вами соглашение. Во-первых, буду давать 10 миллионов рублей на содержание школы каждый год. Во-вторых, я готов доплачивать всем тренерам стипендию. В-третьих, я готов самым талантливым детишкам платить стипендию. Но есть одно условие. С сегодняшнего дня дети будут заниматься по той методике, которую мы вам дадим". Если мы 7 лет будем готовить детей по одной методике, то получим новую хорошую команду, - рассказал Виталий Мутко.

Быстрая реклама

У России в 1917-м появился шанс стать справедливым государством

У России в 1917-м появился шанс стать справедливым государством
Социалистическое государство за первые пятилетки создало индустриальную мощь, подготовило экономику, воспитало людей, чтобы дать отпор захватчикам.

РЕКЛАМА

Авиабилеты Екатеринбург

Отели Екатеринбурга

СЮЖЕТ: Транспортная революция в Екатеринбурге

СЮЖЕТ: Транспортная революция в Екатеринбурге

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА