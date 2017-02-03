Областная газета
Спорт 3 февраля 2017, 21:43

"Автомобилист" одержал волевую победу над рижским "Динамо"

Хоккейный клуб "Автомобилист" сумел реабилитироваться в глазах своих болельщиков за поражение от минского "Динамо". В родных стенах "шофёры" одержали победу над "Динамо" из Риги - 4:2.

Счёт в матче открыли гости: в середине второго периода отличился Гунтис Галвиньш. Однако ещё до перерыва "шофёры" смогли не только сравнять счёт, но и выйти вперёд: шайбы на счету Максима Рассейкина и Петра Коукала.

В середине заключительного отрезка игры Алексей Симаков увеличил преимущество "Автомобилиста", а Алексей Михнов снял все вопросы о победителе. Окончательный счёт в матче установил Микс Индрашис - 4:2 в пользу "шофёров".

Следующий матч подопечные Владимира Крикунова проведут дома. В воскресенье "Автомобилист" примет финский "Йокерит".

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