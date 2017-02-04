С апреля владельцы большегрузов будут платить по системе "Платон" по 3 рубля с километра

В соответствии с постановлением правительства РФ №120 от 31 января 2017 года "Об изменении коэффициента, применяемого при расчёте размера платы для транспортных средств массой свыше 12 тонн", уже начиная с 15 апреля этого года с владельцев большегрузных автомобилей свыше 12 тонн будет взиматься оплата из расчёта коэффициента 0,82. Это означает, что размер платы за километр пути составит 3 рубля 6 копеек.

Документ опубликован на сайте правительства РФ в пятницу, 3 февраля.

- Подписанным постановлением устанавливается, что с 15 апреля 2017 года к размеру платы, предусмотренному постановлением №504, будет применяться коэффициент 0,82 (размер платы за километр пути составит 3,06 рубля), - говорится в пояснительной записке к документу. - Это позволит увеличить доходы федерального бюджета, которые будут направлены на дальнейшее развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения.

Следующая индексация произойдёт не 1 июля этого года, как планировалось ранее, а только через год - 1 июля 2018 года. Как сообщается на сайте кабмина, в целях уменьшения финансовой нагрузки на автоперевозчиков.