Житель Ревды отправится в колонию за нетрезвое вождение

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения 30-летний житель Ревды проведёт 7 месяцев в колонии-поселении. Такое решение вынес мировой судья Ревдинского района, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области. Ранее осуждённый был лишён права управления и оштрафован за то, что в пьяном виде управлял машиной, но попался сотрудникам госавтоинспекции повторно.

- Гражданин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ - управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного настоящей статьей, - сообщили в пресс-службе полицейского главка. - Суд полностью согласился с позицией стороны гособвинения, назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 7 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права управления транспортным средством на срок три года.

Приговор вступил в законную силу.