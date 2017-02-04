Областная газета
Спорт 4 февраля 2017, 17:59

«Краснотурьинская» Германия сохранила прописку в группе «А» чемпионата мира по хоккею с мячом

На чемпионате мира по хоккею с мячом в шведском Сандвикене сборная Германии в матче за 7-е место выиграла со счётом 12:7 у команды Белоруссии и на следующий год снова выступит в группе «А».

Одиннадцать мячей из двенадцати у сборной Германии на счету краснотурьинской «диаспоры» в составе этой команды – пять мячей забил Михаил Дунаев (три из них с 12-метровых штрафных ударов и один с углового), по два – Александр Кузнецов и Фёдор Миронов, по одному мячу забили Сергей Битков и Александр Колягин. Александр Кузнецов ассистировал также партнёру по сборной Паулю Савченко, который стал автором ещё одного гола в ворота белорусов.

Напомним, что четверо в сборной Германии на нынешнем чемпионате мира – это представители краснотурьинского «Маяка» (Михаил Дунаев, Александр Кузнецов, Александр Колягин, Фёдор Миронов), еще трое - Сергей Нааб, Сергей Битков и Ойген Майер – воспитанники хоккейных школ Краснотурьинска и Карпинска, играющие сейчас за немецкий клуб «Рейн-Майн» из Франкфурта-на-Майне.

Вместо сборной Белоруссии на следующем чемпионате мира, который пройдёт в 2018 году в Хабаровске, выступит победитель группы «Б» сборная Канады.

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