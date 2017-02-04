Областная газета
Спорт 4 февраля 2017, 18:36

Уроженец Краснотурьинска стал рекордсменом чемпионата мира по хоккею с мячом

Игрок сборной Германии Сергей Битков стал рекордсменом чемпионатов мира - мяч в ворота сборной Белоруссии он забил в возрасте 60 лет. Битков воспитанник краснотурьинского "Маяка", в 1980 году был чемпионом СССР в составе алма-атинского "Динамо", выступал также за многие клубы России и Казахстана.

Чемпионат мира по хоккею с мячом, Сергей Битков

С конца 90-х годов живёт в Германии, где играл в хоккей на траве в оберлиге и хоккей на роликах. Участник чемпионата мира 1997 года в составе сборной Казахстана. В сборной Германии по хоккею с мячом – с января 2014 года.

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