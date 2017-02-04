Областная газета
Спорт 4 февраля 2017, 20:23

«Синара» повторно обыграла «Новую генерацию»

Мини-футбольная «Синара» и во втором матче регулярного чемпионата Суперлиги обыграла сыктывкарскую «Новую генерацию» с тем же, что и накануне, счётом 5:1.

«Дубль» сделал Никита Фахрутдинов, по одному мячу в ворота сыктывкарцев забили Антон Соколов, Валерий Дёмин и Константин Тимощенков. У «Синары» 34 очка после 19 матчей и пятое место в турнирной таблице регулярного чемпионата. Идущую следом «Тюмень» екатеринбуржцы опережают на девять очков, причём сыграв на два матча меньше.

Именно с «Тюменью» «Синара» сыграет в следующем туре – 11 февраля в Екатеринбурге.

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