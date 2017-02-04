«Уралочка» второй раз в нынешнем чемпионате не смогла обыграть саратовский «Протон»

Волейболистки «Уралочки-НТМК» в домашнем матче регулярного чемпионата женской волейбольной Суперлиги разгромили саратовский «Протон» во второй и третьей партиях, но в итоге проиграли со счётом 2:3 (20:25; 25:14; 25:16; 17:25; 14:16).

Результат домашнего матча оказался немногим более успешным, чем игры в гостях – тогда уральские «ящерицы» проиграли 1:3 и остались совсем без очков, а на этот раз заработали хотя бы одно очко в турнирную таблицу.

У «Уралочки» 34 очка в 16 матчах, за два тура до конца регулярного чемпионата команда занимает третье место в турнирной таблице. А ближайший матч команда Николая Карполя сыграет 8 февраля в Стамбуле в «Эджзаджибаши» в рамках группового раунда Лиги чемпионов ЕКВ