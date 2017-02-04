В первом матче Устинского за «Спутник» тагильчане проиграли в Альметьевске

Хоккеисты «Спутника» проиграли в гостях альметьевскому «Нефтянику» со счётом 0:3. Матч стал дебютным в составе «Спутника» для голкипера Игоря Устинского, начинавшего сезон 2016/2017 в составе екатеринбургского «Автомобилиста».

В ВХЛ Устинский сыграл впервые после двулетнего перерыва – до декабря 2014 года он защищал последний рубеж в ижевской «Ижстали».

Тагильчане сохранили четвёртую позицию в регулярном чемпионате ВХЛ. Теперь следующий матч «Спутник» проведёт только 15 февраля – дома с ярославским «Дизелем». Впрочем 13 февраля в турнирную таблицу будет внесена техническая победа «Спутника» над снявшимся с чемпионата саратовским «Кристаллом», и у тагильчан будет на три очка больше.

«Нефтяник» (Альметьевск) - «Спутник» (Нижний Тагил) – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) Голы: 1:0 Насыбуллин (Ядроец, Крутиков, 9.13), 2:0 Ядроец (Насыбуллин, 26.59, 3:0 Байкеев (Ермолаев, Насыбуллин, 52.29).