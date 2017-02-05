Сборная России по хоккею с мячом вышла в финал чемпионата мира

Сборная России по хоккею с мячом выиграла в полуфинале чемпионата мира у команды Финляндии со счётом 6:4.

Матч получился гораздо более напряжённым, чем это можно было ожидать. В конце второго тайма финские хоккеисты забили два мяча с интервалом менее чем в две минуты и сократили отставание до минимума (5:4), но очень важный шестой гол вскоре забил краснотурьинец Юрий Шардаков, пропускавший матч с белорусами из-за травмы.

Евгений Иванушкин, которому не хватает двух мячей для того, чтобы стать лучшим снайпером в истории чемпионатов мира, в этом матче не забивал. Но у него остаётся возможность сделать это в финальной игре со шведами (что на самом деле лишь повысит ценность достижения). Шведы вышли в финал, обыграв команду Норвегии со счётом 17:2.

Россия - Финляндия - 6:4 (3:1). Голы: 1:0 Джусоев (25.17), 2:0 Бефус (28.48), 2:1 Луккарила (Аалтонен, 30.27), 3:1 Джусоев (36.11), 4:1 Миргазов (50.04), 4:2 Ринтала (Хейнонен, 52.43), 5:2 Бондаренко (Ишкельдин, 80.06, угловой), 5:3 Рюткёнен (Туомас Мяяття, 82.14), 5:4 Лиукконен (Теему Мяяття, 83.56), 6:4 Шардаков (Ишкельдин, 86.29).