«День Большого Шигирского идола» стартовал в Музее истории и археологии Урала

В Музее истории и археологии Урала, расположенном в Екатеринбурге по адресу проспект Ленина 69/10, 5 февраля стартовал "День Большого Шигирского идола". Об этом "Областной газете" сообщили в пресс-службе учреждения.

В 11:00 в Музее начала действовать экспозиция "Шигирская кладовая". В 12:00 стартовал мастер-класс "Технологии каменного века", демонстрирующий работу каменными инструментами по дереву. В 16:00 перед посетителями выступит художник, занимающийся научной прорисовкой скульптуры, а в 17:00 состоится конкурс на изготовление открытки "Большой Шигирский идол".

Вход бесплатный.