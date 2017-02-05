Областная газета
Общество 5 февраля 2017, 14:16

Российский школьник покажет свой марсоход на конкурсе в Лос-Анджелесе

На международном конкурсе Intel ISEF в Лос-Анджелесе ученик 11-го класса из Омска Артем Павленко продемонстрирует разработанную им модель марсохода, сообщает ITMO.news.

Путевку на Intel ISEF  юный омич заработал, став победителем 13-го Балтийского научно-инженерного конкурса. Кроме него в Калифорнию в мае поедут три команды из Санкт-Петербурга.

– Я надеюсь выйти на сцену в США с российским флагом. До Intel ISEF я планирую усовершенствовать свой проект: в течение года я разрабатывал модель марсохода, которую и представил на Балтийском конкурсе. Я всегда был болен космосом, в прошлом году я разрабатывал спутник, а до того занимался беспилотниками. Потом я понял, что хочу исследовать другие планеты, и тут уже идея с Марсом пришла сама собой, — цитирует портал слова Артема Павленко.

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