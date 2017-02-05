Областная газета
Общество 5 февраля 2017, 15:41

Опубликован список улиц Екатеринбурга, на которых 6-12 февраля будут работать эвакуаторы

Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации  Екатеринбурга утвердил список улиц Железнодорожного района города, на которых с 6 по 12 февраля будут вывозить снег с привлечением автоэвакуаторов. Перечень публикует газета «Вечерний Екатеринбург»:

  •  с 22.00 6 февраля до 6.00 7 февраля – на улице Коммунальной (от Кунарской до Технической),
  •  с 22.00 7 февраля до 6.00 8 февраля - на проезде от Пехотинцев до техникума «Автоматика»,
  •  с 22.00 8 февраля до 6.00 9 февраля - на Колмогорова и Одинарке,
  • с 22.00 9 февраля до 6.00 10 февраля - от Ватутина до дома № 9 по  Таежной,
  •  с 22.00 10 февраля до 6.00 11 февраля - на Короленко (от Луначарского до Восточной),
  • с 22.00 11 февраля до 6.00 12 февраля - от Технической до дома № 1 по Ватутина.

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