Областная газета
Спорт 5 февраля 2017, 19:31

"Автомобилист" уступил финскому "Йокериту"

Хоккейный клуб "Автомобилист" практически лишился шансов на попадание в плей-офф КХЛ. В очередном матче регулярного сезона "шофёры" уступили финскому "Йокериту" - 1:3.

В самом начале встречи Роопе Талая вывел гостей вперёд. В дебюте второго игрового отрезка Томми Кивисте сравнял счёт. Однако финны, усилиями Вилле Лаюнена и Сакари Салминена добыли три очка. Итоговый счёт - 3:1 в пользу "Йокерита".

Следующий матч "Автомобилист" проведёт 14 февраля. В Екатеринбурге "шофёры" примут новокузнецкий "Металлург".

Быстрая реклама

У России в 1917-м появился шанс стать справедливым государством

У России в 1917-м появился шанс стать справедливым государством
Социалистическое государство за первые пятилетки создало индустриальную мощь, подготовило экономику, воспитало людей, чтобы дать отпор захватчикам.

РЕКЛАМА

Авиабилеты Екатеринбург

Отели Екатеринбурга

СЮЖЕТ: Транспортная революция в Екатеринбурге

СЮЖЕТ: Транспортная революция в Екатеринбурге

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (6 февраля)

Фигуры Высоцкого и Влади отлиты в натуральную величину из бронзы. Фото: Станислав Савин
Этот день в истории Свердловской области - 6 февраля