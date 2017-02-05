"Автомобилист" уступил финскому "Йокериту"

Хоккейный клуб "Автомобилист" практически лишился шансов на попадание в плей-офф КХЛ. В очередном матче регулярного сезона "шофёры" уступили финскому "Йокериту" - 1:3.

В самом начале встречи Роопе Талая вывел гостей вперёд. В дебюте второго игрового отрезка Томми Кивисте сравнял счёт. Однако финны, усилиями Вилле Лаюнена и Сакари Салминена добыли три очка. Итоговый счёт - 3:1 в пользу "Йокерита".

Следующий матч "Автомобилист" проведёт 14 февраля. В Екатеринбурге "шофёры" примут новокузнецкий "Металлург".