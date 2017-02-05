WBC исключил Поветкина из рейтинга

Российский боксёр Александр Поветкин был исключен из рейтинга WBC. Такое решение было принято в связи с допинговым скандалом, в котором был замешан "Русский витязь".

Напомним, что перед титульным боем с Бермейном Стиверном в допинг-пробе Поветкина был найден остарин. Россиянин вышел на ринг в Екатеринбурге, но не со Стиверном, а с французом Дюопа. Накануне стало известно, что проба "Б" Поветкина также дала положительный результат на остарин.

Окончательное решение о дальнейшей судьбе "Русского витязя" WBC огласит на следующей неделе.