Областная газета
Спорт 5 февраля 2017, 21:50

WBC исключил Поветкина из рейтинга

Российский боксёр Александр Поветкин был исключен из рейтинга WBC. Такое решение было принято в связи с допинговым скандалом, в котором был замешан "Русский витязь".

Напомним, что перед титульным боем с Бермейном Стиверном в допинг-пробе Поветкина был найден остарин. Россиянин вышел на ринг в Екатеринбурге, но не со Стиверном, а с французом Дюопа. Накануне стало известно, что проба "Б" Поветкина также дала положительный результат на остарин.

Окончательное решение о дальнейшей судьбе "Русского витязя" WBC огласит на следующей неделе.

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