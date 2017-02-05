Задержаны хозяева собак, загрызших девочку в Таборинском районе

В деревне Пальмино Табаринского района задержали хозяев двух собак, загрызших семилетнюю девочку. Об этом "Областной газете" сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области.

Задержаны сельчане 1963 и 1975 годов рождения. В ближайшее время следствие намерено подать в суд ходатайство об избрании для них меры пресечения, также будет решаться вопрос о предъявлении им обвинения.

По данным управления, указанные граждане в присутствии следователей самостоятельно умертвили своих собак. Кроме того, сотрудники СУ СК допросили четырех школьников, нашедших тело ребёнка на детской площадке за местным ДК, которые рассказали, что видели возле девочки двух больших собак без намордников и поводков.

Напомним, тело девочки 2009 года рождения со следами собачьих зубов на шее обнаружили днем 5 февраля на детской площадке в деревне Пальмино. По факту возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".