Свердловский облсуд огласит приговор жителю Среднеуральска, который поджёг семью из-за тараканов

Сегодня, 6 февраля, в 10:30 в Свердловском областном суде (улица Московская, 120) состоится оглашение приговора жителю Среднеуральска, который поджёг семью из-за тараканов. Приговор огласит судья Денис Меледин, сообщили "ОГ" в пресс-службе суда.

Подсудимый обвиняется по ч.2 п. "е" ст.105 ("Убийство, совершённое из мести"), ч.3. ст. 30 УК РФ применительно к п. "а", "в", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух человек, в том числе малолетнего, из мести"), ч. 1 ст.115 ("Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью"), ч.1 ст.116 ("Побои"), ч.2 ст.167 ("Умышленное уничтожение имущества") УК РФ.

- В августе 2015 года между соседями по общежитию вспыхнул конфликт из-за тараканов. После чего 25-летняя девушка ушла в свою комнату, а обиженный 24-летний оппонент, зная, что соседка вместе с малолетним ребёнком находится внутри, облил дверь её комнаты горючей жидкостью и поджёг. Медики спасли ребёнка, а мать скончалась от полученных ожогов в больнице. Ещё одна женщина получила травмы, пытаясь спастись от пожара: она выпрыгнула из окна своей комнаты, - рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.