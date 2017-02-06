Екатеринбуржцы накормили порядка сотни уток на Плотинке

Сюжет Год экологии в России

Подборка материалов, посвященных году экологии в Свердловской области.

Вчера, 5 февраля, Музей истории Екатеринбурга пригласил жителей города покормить уток на городском пруду в рамках акции "Утиные истории". Участие приняли порядка 30 горожан, сообщили в пресс-службе музея.

- Акция, приуроченная к Году экологии, проходила в течение часа с 16:00. За это время екатеринбуржцы накормили около сотни уток на городском пруду. Жители уральской столицы приносили с собой овёс, овсяную кашу, хлеб, некоторые покупали специальный комбикорм, - рассказали в пресс-службе Музея истории Екатеринбурга.

Фото: Музей истории Екатеринбурга