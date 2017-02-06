Областная газета
Общество 6 февраля 2017, 10:20

Екатеринбуржцы накормили порядка сотни уток на Плотинке

Сюжет

Год экологии в России
Подборка материалов, посвященных году экологии в Свердловской области.



Вчера, 5 февраля, Музей истории Екатеринбурга пригласил жителей города покормить уток на городском пруду в рамках акции "Утиные истории". Участие приняли порядка 30 горожан, сообщили в пресс-службе музея.

- Акция, приуроченная к Году экологии, проходила в течение часа с 16:00. За это время екатеринбуржцы накормили около сотни уток на городском пруду. Жители уральской столицы приносили с собой овёс, овсяную кашу, хлеб, некоторые покупали специальный комбикорм, - рассказали в пресс-службе Музея истории Екатеринбурга.

Фото: Музей истории Екатеринбурга

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