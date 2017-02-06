Екатеринбургская рок-группа N.E.V.A стала автором гимна для телешоу «Первого канала»

Екатеринбургские музыканты рок-группы N.E.V.A написали новый гимн для шоу талантов «Минута славы» на "Первом канале". Исполняют главную песню юбилейного сезона проекта актёр Михаил Боярский и участники шоу, рассказали представители рок-музыкантов.

Премьера нового гимна состоялась в эфире «Первого канала» в первом выпуске нового сезона «Минуты славы» 4 февраля.

- С просьбой написать новый гимн к нам обратились сами организаторы шоу, - говорит солист группы N.E.V.A Кирилл Нечаев. - В 2017 году шоу «Минута славы» празднует 10 лет и задача была сделать гимн для популярного российского телепроекта динамичным, интересным, ярким и праздничным. Надеюсь, нам это удалось.

Екатеринбургские музыканты переписали слова и придумали другую аранжировку. Исполнителем нового гимна стал новый ведущий телешоу Михаил Боярский. Между прочим, состав членов жюри шоу в новом сезоне изменился: так, в жюри появился екатеринбуржец, актёр, юморист Сергей Светлаков, а также судить номера будут телеведущий Владимир Познер, режиссёр Рената Литвинова и актёр Сергей Юрский. Телепроект выходит в эфир по субботам в 20.00. Новый гимн поют конкурсанты вместе с Михаилом Боярским в конце каждой передачи.

Напомним, в составе рок-группы N.E.V.A, громко заявляющей о себе на больших сценах, - Кирилл Нечаев (вокал, гитара, автор слов и музыки), Глеб Васильев (гитара, клавиши, бэк-вокал, автор слов и музыки), Александр Мехоношин (бас-гитара, бэк-вокал), Ноиль Хабибуллин (барабаны, бэк-вокал) и Алексей Панин (продюсер).

Фото: из архива музыкантов N.E.V.A.