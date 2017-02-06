Екатеринбург примет Всероссийскую конференцию для директоров школ

В Екатеринбурге 7 февраля состоится конференция «Всероссийский конкурс «Директор школы» как инструмент повышения профессионального уровня руководящих работников общего образования», сообщили в управлении образования администрации города.

В конференции примут участие директора школ из различных регионов страны, победители Всероссийского конкурса «Директор школы» разных лет. Среди спикеров и экспертов ожидаются: директор департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России Ирина Мануйлова, председатель жюри Всероссийского конкурса «Директор школы», директор ООО «Издательская фирма «Сентябрь» профессор Константин Ушаков, министр общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов, заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам социальной политики Михаил Матвеев.

Конференция пройдёт на площадке школы №23 Академического района с 7 по 9 февраля.

По итогам конференции все участники получат сборник материалов и выступлений коллег для распространения инновационных управленческих практик у себя в регионах.

Мероприятие создано при участии департамента образования администрации Екатеринбурга, Министерства образования и науки Российской Федерации и других.

Фото: Алексей Кунилов