Юные уральцы отправились изучать науку в образовательный центр «Сириус» в Сочи

Уральская проектная смена для одарённых детей из 12 регионов страны, организованная Уральским федеральным университетом, стартовала в Сочи, сообщили в пресс-центре УрФУ. Школьники изучат фармацевтику, химию косметических средств, 3D-проектирование, транспорт будущего, космические объекты и многое другое.

В научный лагерь — образовательный центр «Сириус» - отправились более 180 школьников из Свердловской, Курганской, Кемеровской, Томской, Омской, Оренбургской, Челябинской и Тюменской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, а также Пермского края и Республики Хакасии.

Для юных слушателей провели лекции председатель Уральского отделения Российской академии наук Валерий Чарушин, председатель совета директоров ТМК и группы «Синара», глава Наблюдательного совета Уральского федерального университета Дмитрий Пумпянский и шеф-редактор программы «Новости» Общественного телевидения России Александра Кудрявцева.

- Ученики будут изучать биоразнообразие растений и животных, фармацевтику, химию косметических средств, создавать трансгенные организмы, займутся дизайном биологически активных веществ, 3D-проектированием, промышленной робототехникой и созданием транспорта будущего. Также в образовательной программе школьников: разработка системы «Умный дом», изучение космических объектов, разгадка секрета природы — структурного цвета крыльев бабочек, возможность «заглянуть» в мозг человека и многое другое, - сообщили в пресс-центре УрФУ.

Предварительно, чтобы попасть в «Сириус», ребята показали свои научные разработки, в том числе онлайн.

Уральская проектная смена продлится до 24 февраля.