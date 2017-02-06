Поджигателя семьи из Среднеуральска осудили на 17 лет колонии строгого режима

Сегодня, 6 февраля, Свердловский областной суд огласил приговор жителю Среднеуральска, который поджёг семью из-за тараканов. Подсудимого приговорили к 17 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на полтора года, сообщает пресс-служба суда.

Свердловский областной суд признал жителя Среднеуральска виновным в убийстве общеопасным способом, покушении на убийство малолетнего, причинении лёгкого вреда здоровью, умышленном уничтожении чужого имущества путём поджога. Свою вину подсудимый признал. Его обязали также выплатить компенсацию материального ущерба всем пострадавшим, рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Напомним, в августе 2015 года после конфликта с 25-летней соседкой по общежитию из-за тараканов обиженный 24-летний оппонент, зная, что женщина вместе с малолетним ребёнком находится внутри, облил дверь её комнаты горючей жидкостью и поджёг. Медики спасли ребёнка, а мать скончалась от полученных ожогов в больнице. Сестра погибшей получила травмы, пытаясь спастись от пожара: она выпрыгнула с двумя детьми из окна своей комнаты на втором этаже.

Решение облсуда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.