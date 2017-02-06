Областная газета
Общество 6 февраля 2017, 13:17

Соцсеть «ВКонтакте» попала в топ-5 самых популярных сайтов в мире

Исследовательская компания SimilarWeb опубликовала рейтинг 50 самых популярных интернет-ресурсов, в первой пятёрке — российская соцсеть vk.com.

Первое место заняла соцсеть Facebook. На втором – поисковик Google, на третьем – видеохостинг Youtube. На четвёртом месте - соцсеть "ВКонтакте", созданная Павлом Дуровым.

В топ-рейтинга самых популярных сайтов попали и другие российские ресурсы. Так, на сегодняшний день на 11-м месте - российский поисковик "Яндекс", российская соцсеть «Одноклассники» - 16-е место и сайт Mail.ru - на 18-м месте.

Также лидируют мировые сайты Yahoo.com, Instagram.com, Wikipedia.org, Twitter.com, почтовый сервис Live.com от Microsoft.

Отметим, SimilarWeb — исследовательская компания, занимающаяся аналитикой сайтов и мобильных приложений по всему миру.

Скриншот сайта www.similarweb.com

Быстрая реклама

У России в 1917-м появился шанс стать справедливым государством

У России в 1917-м появился шанс стать справедливым государством
Социалистическое государство за первые пятилетки создало индустриальную мощь, подготовило экономику, воспитало людей, чтобы дать отпор захватчикам.

РЕКЛАМА

Авиабилеты Екатеринбург

Отели Екатеринбурга

СЮЖЕТ: Транспортная революция в Екатеринбурге

СЮЖЕТ: Транспортная революция в Екатеринбурге

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (6 февраля)

Фигуры Высоцкого и Влади отлиты в натуральную величину из бронзы. Фото: Станислав Савин
Этот день в истории Свердловской области - 6 февраля