Титулованная уральская шахматистка стала бронзовым призёром на турнире ветеранов в Москве

Вчера, 5 февраля, в главном корпусе Российского государственного социального университета (РГСУ) прошла церемония награждения победителей Кубка РГСУ по шахматам "Moscow Open-2017". Международный гроссмейстер Людмила Саунина стала бронзовым призёром в ветеранском турнире среди женщин, сообщили в пресс-службе региональной Федерации шахмат.

Ветеранский турнир впервые проводился в рамках фестиваля "Moscow Open-2017". В нём соревновались 28 шахматисток.

- В девяти сыгранных партиях свердловская шахматистка набрала 6 очков и стала бронзовым призёром турнира. Первое место заняла международный гроссмейстер из Москвы Галина Струтинская (8,5 из 9). Серебряную медаль завоевала Елена Сазонова из Тюмени (6,5). Свердловскую область на фестивале представляли почти два десятка шахматистов, Людмила Саунина единственная вошла в число призёров, - рассказали в пресс-службе Федерации шахмат Свердловской области.

Добавим, Людмила Саунина пять раз побеждала на шахматных чемпионатах РСФСР. Она неоднократно становилась чемпионкой России, Европы и мира среди ветеранов, сейчас международный гроссмейстер работает детским тренером по шахматам.

Фото: Федерация шахмат Свердловской области