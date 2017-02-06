В высшую лигу КВН прошёл карлик-циркач из Серова

Новый телевизионный сезон высшей лиги КВН будет как никогда свердловским. По результатам отбора, который состоялся на фестивале в Сочи, в сезон-2017 вышли нижнетагильская команда КВН «Урал», а также два очень колоритных персонажа из Свердловской области, которые выступят за команды соперников.

Все ребята в КВН не новички. Для серовчанина Артёма Бобцова, который переехал в Москву и выступает за сборную Большого московского государственного цирка, нынешний сезон станет вторым в высшей лиге. Друзья по команде говорят, что без Артёма сборная не стала был такой исключительной и яркой.

Серовчанин Артём Бобцов вышел в сезон высшей лиги в составе сборной Большого Московского государственного цирка. Фото: vk.com

Несмотря на редкое заболевание — гипофизарный нанизм (другими словами — карликовость), он всегда становится душой компании и умеет развеселить публику. Артём много снимается в кино, музыкальных клипах, работает в цирке. В прошлом году в составе сборной КВН ему удалось добраться до финала, правда, стать чемпионами циркачи так и не смогли.

Ещё одна свердловчанка в высшей лиге — Екатерина Олинчук, младший инспектор дежурной службы СИЗО-5, она будет выступать за сборную ФСИН «Приказ 390». По словам кавеэнщицы, её заметили ребята из сборной и позвали в свою команду "на усиление и украшение".

У Екатерины богатый послужной список — она играла в высшей лиге в составе первой (и пока единственной) уральской женской команды «Непарни», принимала активное участие в шоу «Уральские пельмени», а также снималась в юмористических телепередачах в роли легкомысленной блондинки.

Екатерину Олинчук пригласили для «усиления и украшения» сборной ФСИН «Приказ 390». Фото: vk.com

- Сейчас у меня в команде совершенно другое амплуа, - рассказала Екатерина «ОГ». - Теперь мне приходится перевоплощаться во властную женщину-подполковника со связями.

Нижнетагильская команда КВН «Урал» будет отстаивать честь региона в полном составе. Для них этот сезон тоже будет вторым в высшей лиге - в прошлом году они проиграли в 1/8 финала, заняв пятое место из пяти.

Роман Черезов, один из самых харизматичных участников нижнетагильской команды КВН «Урал». Фото: youtube.com

- Опыт прошлого неоценим, мы сделаем всё возможное для победы. Приятно, что земляки везде, в том числе и за тумбой, ведь Александр Васильевич тоже свердловчанин, - говорит директор команды Ольга Объедкова. - Надеемся, что сезон можно будет назвать уральским не только по географии участников, но и по нашим успехам.