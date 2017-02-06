Татьяна Мерзлякова представила свой ежегодный доклад губернатору Свердловской области

Сегодня, 6 февраля, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова представила свой ежегодный доклад по итогам 2016 года губернатору Евгению Куйвашеву. Во время встречи обсуждалась работа в рамках программы переселения граждан из аварийного жилья, сообщает областной департамент информполитики.

Губернатор обратился к Татьяне Мерзляковой с предложением о совместной работе по контролю качества реализации программы переселения граждан из аварийного жилья. Срок завершения работы по переселению из аварийного жилфонда, признанного таковым до января 2012 года, подходит в сентябре 2017 года.

- Я понимаю, что это достаточно непростой вопрос, но я Вас попрошу внимательно посмотреть на ситуацию с точки зрения поступления жалоб от жителей. Нужно сделать так, чтобы, исполняя указ, мы полностью исключили необходимость жаловаться на действия различного рода строителей, чиновников, управляющих компаний – всех тех, кто вовлечён в этот процесс. Времени остаётся совсем мало – всего шесть месяцев. Этот период связан с очень интенсивной работой как со стороны органов власти, так и со стороны управляющих компаний, руководителей органов местного самоуправления. Предстоит большая работа, и я прошу Вас подготовить два промежуточных доклада: в самый разгар строительного сезона и к 1 августа, чтобы мы чётко понимали, как идём, какая складывается ситуация, – сказал Евгений Куйвашев.

Татьяна Мерзлякова пообещала оказать необходимое содействие и отметила особое значение оперативного решения вопросов, связанных с улучшением качества жизни уральцев.

Добавим, 14 февраля Татьяна Мерзлякова представит свой ежегодный доклад депутатам Законодательного собрания Свердловской области. Затем в течение нескольких дней документ будет опубликован в "Областной газете". С предыдущими докладами можно ознакомиться на страницах "ОГ".

Фото: областной департамент информполитики