На территории технопарка «Университетский» появилась вертолётная площадка

На территории технопарка высоких технологий Свердловской области «Университетский» началась эксплуатация новой вертолётной площадки. Она может принимать лёгкие и средние вертолёты, длина которых с винтами не превышает 15 метров, рассказали в департаменте информполитики Свердловской области.

- Частная вертолётная авиация может развиваться только при наличии площадок, зарегистрированных Росавиацией. Таких в Екатеринбурге немного. Ближайшая на сегодняшний день к городу – посадочная вертолётная площадка «Технопарк», – сообщил заместитель директора технопарка «Университетский» Марат Нуриев.

- Вертолётная площадка может быть использована резидентами и гостями технопарка, а также гостями нашего города, что даёт дополнительные возможности для бизнес-сообщества. Безусловно, площадка будет востребована в силу удачного расположения вблизи Екатеринбургской кольцевой автодороги, – добавила заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Виктория Казакова.

Поверхность площадки – грунт. Посадочная площадка обозначена дорожными конусами для ориентира, оборудована ветроуказателем. Генеральный директор «Университетского» Денис Скоморохов уточнил, что она предназначена для взёта и посадки при частных полётах, и может использоваться для посадки лёгких и средних вертолётов, а запуск площадки позволит обозначить Екатеринбург на карте инновационного сообщества.

По данным портала «Карты аэродромов России», в Екатеринбурге пять зарегистрированных и действующих вертолетных площадок: «Екатеринбург (Кольцово)», «Екатеринбург-ЭКСПО», «Екатеринбург (Арамиль)» «Екатеринбург (Логиново)», площадка «Технопарк».

Фото: департамент информационной политики Свердловской области.