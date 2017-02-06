ГИБДД Екатеринбурга возглавил Вадим Буйдалин

Отдел ГИБДД УВМД по Екатеринбургу возглавил Вадим Буйдалин. Сегодня нового руководителя представили личному составу, сообщает управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Ранее Вадим Леонидович пять лет возглавлял отдел Госавтоинспекции Каменска-Уралького, до этого прошёл путь в рядах Госавтоинспекции, начиная от инспектора ДПС. Благодаря качественному выполнению служебных задач он стал сначала командиром отдельного батальона ГИБДД, затем 7 лет был заместителем начальника отдела ГИБДД Каменска-Уральского.

За время несения службы 43 раза поощрялся руководством различного уровня. Нового руководителя коллективу представили заместитель начальника УМВД по городу Екатеринбургу полковник полиции Андрей Швыдченко и начальник УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Юрий Дёмин.

Специалисты отметили, что деятельность Госавтоинспекции города Каменска-Уральского под руководством Вадима Буйдалина по обеспечению безопасности дорожного движения несколько лет была признана лучшей в областном гарнизоне. И напомнили, что ждут от него отличных результатов и на новом месте.

Фото: ГИБДД ГУ МВД по Свердловской области