В ДТП на Пермском тракте пострадали десять человек

На Пермском тракте столкнулись автомобиль Opel, рейсовый автобус, а также грузовики Volvo и Renault. Об этом "Областной газете" сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Авария случилась 6 февраля примерно в 16.30 на 317-м километре трассы "Пермь – Екатеринбург". Opel, которым управляла женщина, начал обгонять одну из фур и выехал на встречную полосу, где задел рейсовый автобус, обслуживающий маршрут № 151 "Ревда-Екатеринбург".

По данным регионального УГИБДД, после этого автобус столкнулся с фурой Volvo, а легковушка – с Renault. В результате пострадали десять человек – автоледи из Opel, шофер и восемь пассажиров автобуса.

ФОТО: отделение пропаганды УГИБДД по Свердловской области