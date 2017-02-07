Кроссовер горел минувшей ночью в Екатеринбурге

Сюжет Поджигатели

Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. «Областная газета» разбирается в проблеме.

В ночь с понедельника на вторник в Екатеринбурге загорелся кроссовер Nissan Murano на улице Новгородцевой. На площади трёх квадратных метров повреждён кузов транспортного средства, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

- Сообщение о возгорании автомобиля Nissan Murano по улице Новгородцевой поступило в диспетчерскую сегодня, 7 февраля, в 4:29. В тушении пожара участвовали восемь огнеборцев на двух спецмашинах. В 4:42 открытое горение было ликвидировано, в 5:01 пожар полностью потушен, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Отметим, Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин.