Глава Бурятии Вячеслав Наговицын подал в отставку

Сегодня, 7 февраля, глава Республики Бурятия Вячеслав Наговицын заявил журналистам на пресс-конференции, что не будет избираться на третий срок. В ближайшее время он обратится к президенту РФ с просьбой о досрочном сложении полномочий, пишет ТАСС.

- Я отработал полных два срока. Формально есть повод для того, чтобы пойти на третий срок, но ситуация подсказывает, что на сегодня есть позиция, что нужны перемены в республике. Я принял для себя, на мой взгляд, единственно верное решение - не баллотироваться на третий срок. Считаю, что я честно отработал два срока. И считаю, это достаточно. Во всем мире придерживаются этого же принципа - два срока. Должна быть ротация. При ротации приходит новая свежая волна, - цитирует ТАСС слова Вячеслава Наговицына.

Добавим, срок полномочий действующего главы Бурятии истекает в мае 2017 года. Вячеслав Наговицын проработал на посту главы Республики Бурятия два срока, до этого он возглавлял правительство Томской области, одновременно замещая должность первого заместителя главы администрации области.

Напомним, вчера о досрочной отставке с поста губернатора Пермского края заявил Виктор Басаргин. Исполняющим обязанности главы был назначен Максим Решетников.