Областная газета
Земства 7 февраля 2017, 10:00

В Новой Ляле полицейские ликвидировали опасную горку и 24 снежных вала

С начала 2017 года полицейские ликвидировали в Новой Ляле одну опасную горку и 24 снежных вала, ограничивающих видимость проезжей части. Регулярное обследование территории на наличие горок и наледей, выходящих на дорогу, будет проводиться до 1 марта, сообщили в пресс-службе мэрии города. 

-  Ответственным за уборку снега организациям выписали предписания после ликвидации опасных для жизни и здоровья детей объектов. В зимнее время дети часто превращают снежные валы, расположенные вблизи дорожного полотна, в ледяные горки. Взрослым необходимо помнить о том, что горки нужно строить как можно дальше от проезжей части, - рассказали в пресс-службе мэрии Новой Ляли.  

Жители Новой Ляли могут сообщить об опасной горке, находящейся вблизи дороги, по телефонам: 8 (34388)2-25-01 (дежурная часть) или 8 (34388) 2-23-73 (ОГИБДД)

Фото: nlyalyago.ru

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