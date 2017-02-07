В Свердловскую область привезли 3500 почтовых марок с Волком Забивакой

В Екатеринбурге состоится спецгашение почтового блока, выпущенного к чемпионату мира по футболу 2018 года. Дополнительно к блоку, в который вошла одна марка, изображающая официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года - Волка Забиваку, выпущены специальные конверты и штемпели для городов, в которых пройдут игры мундиаля.

- Почтовый блок размером 102×71 мм, содержащий марку размером 30×42 мм, номиналом 100 рублей, изданный тиражом 250 тыс. экземпляров, поступил в продажу во все почтамты Свердловской области, - сообщили в пресс-службе "Почты России". - Всего в область поступило порядка 3500 почтовых блоков. Почтовая продукция выпущена подведомственным Федеральному агентству связи АО "Марка".

Новый почтовый блок гасится штемпелем с надписью: "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России™" и указанием места и даты проведения специального гашения.

Как отмечается, почтовая продукция, погашенная в день выпуска, приобретает дополнительную филателистическую ценность.

Фото: "Почта России"