Глава Тавдинского городского округа удостоен знака отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени

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«Городская управа»
Откровенно говорим с местными градоначальниками об их планах, мечтах и проблемах.
Глава Тавдинского городского округа Виктор Лачимов удостоен знака отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени. Соответствующий указ будет опубликован в «Областной газете».
Глава городского округа удостоен награды «За особые заслуги в сфере социально-экономического развития Свердловской области».
Фото: Александр Исаков
Справка «ОГ»
- Лачимов Виктор Владимирович родился 25 января 1957 года.
- В 1972 году после окончания школы №18 поступил в ПТУ г. Тавды. В 1980 году окончил Тавдинский техникум механической обработки древесины, в 1987 году - Свердловской юридический институт, в 1991 году - Уральскую академию управления и экономики.
- Окончив училище, работал электромонтёром на Тавдинском механическом заводе.
- В 1975 – 1977 годах проходил службу в рядах Советской Армии на пограничной заставе.
- С 1977 года работал на механическом заводе. В 1980 году был избран секретарём комитета комсомола завода.
- В 1984 - 1991 годах проходил службу в органах МВД СССР.
- С 1991 года - генеральный директор ООО «Соцкомцентр».
- С 1994 года - член Совета директоров г. Тавды.
- С 2000 года – председатель Совета учредителей ассоциации ООО «Валта».
- В марте 2002 года организовал Тавдинское местное отделение партии «Единая Россия» и с этого времени бессменно избирается секретарем политсовета Тавдинского отделения партии «Единая Россия».
- С 2007 года является членом Управляющего совета ГКОУ СО «Тавдинский детский дом», с 2010 года - его председателем.
- В 2011 году возглавил попечительский совет по строительству храма во имя Святителя Николая Мир Ликийских Чудотворца.
- С 1996 года избирается депутатом Думы Тавдинского городского округа, с 2000 года - председатель Думы.
- С 2010 года – глава Тавдинского городского округа исполняющий полномочия председателя Думы Тавдинского городского округа.
- Член Ассоциации представительных органов Муниципальных образований Свердловской области.
- Член Совета представительных органов Муниципальных образований Свердловской области.
- Член регионального политсовета партии «Единая Россия».