Свердловские юниоры по синхронному фигурному катанию победили на Кубке Франции

Свердловская команда юниоров по синхронному фигурному катанию «Юность» вернулась с победой из Франции. Кубок проходил со 2 по 4 февраля в Руане, сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

За победу в категории «юниоры» боролось 10 команд из Японии, Швеции, Франции, Финляндии, Швейцарии, США.

Захватив лидерство после короткой программы, спортсменки из Екатеринбурга закрепили успех в произвольной. В итоге – победа с отрывом в 8 баллов от финской команды "Финтастик", занявшей второе место, и от американской - "Скайлайнерс" (с отрывом в 12 баллов), расположившейся на третьей строчке, рассказали в пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России.

Фото: СК "Юность"