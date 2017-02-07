В Екатеринбурге к «Лыжне России-2017» подготовили 17 стартов

В Екатеринбурге 11 февраля стартует Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2017».Забеги на лыжах пройдут во всех районах Екатеринбурга, включая отдалённые территории. Для участников гонки подготовлены 16 лыжных трасс, а главным стартом в Свердловской области станет площадка «Екатеринбург-ЭКСПО», об этом сообщили в управлении по развитию физической культуры, спорта и туризма администрации Екатеринбурга.

Начнутся соревнования в полдень на всех площадках. Добраться до лыжных трасс можно как на личном, так и на общественном транспорте. В день стартов проезд для участников забегов в муниципальном транспорте будет бесплатным.

Площадки XXXVВсероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2017» следующие: