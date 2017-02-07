В Екатеринбурге к «Лыжне России-2017» подготовили 17 стартов

В Екатеринбурге 11 февраля стартует Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2017».Забеги на лыжах пройдут во всех районах Екатеринбурга, включая отдалённые территории. Для участников гонки подготовлены 16 лыжных трасс, а главным стартом в Свердловской области станет площадка «Екатеринбург-ЭКСПО», об этом сообщили в управлении по развитию физической культуры, спорта и туризма администрации Екатеринбурга.
Начнутся соревнования в полдень на всех площадках. Добраться до лыжных трасс можно как на личном, так и на общественном транспорте. В день стартов проезд для участников забегов в муниципальном транспорте будет бесплатным.
Площадки XXXVВсероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2017» следующие:
Район
Место сбора участников
Адрес
Центральная площадка Екатеринбурга и Свердловской области
МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»
Бульвар Экспо, 2
Верх-Исетский
ДЮСШ Верх-Исетского района
ул. Фролова, 54а
Лыжная база Уральского государственного медицинского университета
Московский тракт, 8-й километр, 6
Железнодорожный
Лыжная база «Локомотив»
ул. Решетская, 63
Стадион «УрГУПС»
ул. Колмогорова, 70
Спортивный стадион
посёлок Северка, ул. Строителей, 41
Кировский
Лыжная база «Кировская»
ул. Отдыха, 111
Ленинский
ДЮСШ №2, «Межшкольный стадион»
бульвар Денисова-Уральского, 3а
Велодорожка в микрорайоне Академический
пересечение ул. Вильгельма де Геннина и Краснолесья
Октябрьский
Лыжная база ЦПКиО им. В.В. Маяковского
ул. Мичурина, 230
Парк лесоводов России
Сибирский тракт, 36
Школа №97
ул. Механизаторов, 1
Школа №60
ул. Реактивная, 31
Орджоникидзевский
Лыжная база СК «Калининец»
ул. Краснофлотцев, 48
Лыжная база «СК «Уралмаш»
ул. Бакинских Комиссаров, 13
Чкаловский
Лыжная база «ЕТТУ»
ул. Прониной, 35
Школа №137
посёлок Шабровский, ул. Ленина, 45