Областная газета
Общество 7 февраля 2017, 16:20

Опубликован список детсадов, перезакреплённых за улицами Екатеринбурга

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление, в соответствии с которым детские сады города перераспределены по местам проживания граждан. Как указывается в постановлении №119 от 18.01.2017 года, опубликованном на сайте мэрии, изменения внесены "в целях обеспечения территориальной доступности муниципальных дошкольных образовательных организаций".

"Областная газета" приводит список адресов и перезакреплённых за ними детских садов.

УлицаДомДетское дошкольное образовательное учреждение
Авиационная (нечётная сторона)№ 3 – 15, 19 – 25/271
№ 17, 27 (№ 57 по улице Айвазовского)54
№ 29 – 5733
№ 59 – 65/4493
№ 69497
№ 73, 75509
№ 81, 8348
Академика ВонсовскогоВсе дома, кроме дома № 75126
№ 7539
Академика ПостовскогоВсе дома, кроме дома № 626
№ 6342
Академика Сахарова (чётная сторона)Все дома119
Баумана (чётная сторона)С начала улицы до дома № 10178
От дома № 14 (№ 22 по улице Бабушкина) до дома № 18 (№ 21 по улице Стачек)136
От дома № 20 (№ 22 по улице Стачек) до дома № 26 (№ 25 по улице Старых Большевиков)296
№ 30, 32161
№ 42 – 48225
От дома № 56 до конца улицы403
Баумана (нечётная сторона)С начала улицы до дома № 9178
№ 13 – 19 (№ 23 по улице Стачек)136
От дома № 21 (№ 28 по улице Стачек) до дома № 35161
№ 37 – 45125
От дома № 47 до конца улицы403
Белинского (чётная сторона)№ 8/10 – 52, кроме домов № 12, 12/13, 44363
№ 12, 12/13, 44, 54, 5642
№ 78, 84261
№ 86564
№ 112 – 120419
№ 122 – 13040
№ 132 – 156365
№ 180 – 226/548
Белинского (нечётная сторона)№ 7 (№ 76 по улице Малышева) – 33363
№ 35, 7142
№ 41 – 69166
№ 85364
№ 111 – 117465
№ 119 – 141365
№ 143 – 167544
От дома № 169в до конца улицы488
БеляковаВсе дома46
Венгерских коммунаровОт начала улицы до дома № 136а532
От дома № 138 до конца улицы189
ВеликорусовВсе дома192
ВизитнаяВсе дома192
Войкова (чётная сторона)№ 2296
№ 68 (№ 56 по улице Шефской) – 74168
№ 76 – 92576
От дома № 114 до конца улицы554
Войкова (нечётная сторона)№ 17296
№ 25, 27477
От дома № 91 до конца улицы554
Даниловская (чётная сторона)С начала улицы до дома № 34 (№ 94 по улице Кобозева)554
От дома № 36 до конца улицы168
Даниловская (нечётная сторона)С начала улицы до дома № 35а (№ 90а по улице Кобозева)554
От дома № 37 (№ 119а по улице Кобозева) до конца улицы252
ДаурскаяВсе дома554
ДеповскийВсе дома46
Донская (нечётная сторона)С начала улицы до дома № 11225
№ 27 – 31125
№ 43 – 53440
От дома № 59 до конца улицы159
Зелёная полянаВсе дома271
Избирателей (чётная сторона)С начала улицы до дома № 32460
№ 34 – 40536
№ 42 – 46 (№ 56 по улице Индустрии)406
№ 50 – 60 (№ 86 по улице 40-летия Октября)165
От дома № 66 до конца улицы435
ИзвилистыйВсе дома271
ИзыскателейВсе дома271
Ильича (нечётная сторона)С начала улицы до дома № 17 (№ 3 по улице Кировградской)432
№ 27 – 45, кроме дома № 43514
№ 43Арт-Этюд
№ 59 – 63382
№ 65 – 69 (№ 5 по улице Восстания)406
От дома № 71 до конца улицы447
Карла Маркса (чётная сторона)№ 2 – 1612
№ 20а – 3642
№ 40 (№ 181 по улице Луначарского), 50, 52, 60, 64, 66166
Карла Маркса (нечётная сторона)№ 5 – 1312
№ 25, 25а, 25б, 35, 41, 61, 7142
№ 43166
Кобозева (чётная сторона)С начала улицы до дома № 14296
№ 40 – 48 (№ 53 по улице Донской)159
От дома № 80а до конца улицы554
Кобозева (нечётная сторона)С начала улицы до дома № 31247
№ 67 (№ 54 по улице Шефской) – 85159
От дома № 109 до конца улицы554
Колмогорова (нечётная сторона)№ 6725
№ 73/4393
Все дома, кроме домов № 67, 73/4174
КолчеданскаяВсе дома192
Космонавтов (чётная сторона)С начала улицы до дома № 42396
№ 46 – 52д178
№ 54 – 60296
№ 62 – 70551
№ 72 – 76461
№ 78 – 80/2, кроме дома № 80475
№ 80/3,  80/4140
№ 80/5, 80/6339
№ 80, 82, 90420
№ 92 – 96317
От дома № 114 до конца улицы529
Космонавтов (нечётная сторона)№ 25 (№ 2 по улице Победы) – 35460
№ 43 – 53420
От дома № 55 (№ 125 по улице Индустрии) до дома № 73, 73а, 73/1, 73/2339
От дома № 77 до конца улицы529
КрасноармейскаяВсе дома, кроме домов № 2, 4а, 21а, 30, 37, 41, 43, 62, 66, 68, 74, 78, 80166
№ 2 (№ 46 по проспекту Ленина), 4а441
№ 21а, 30, 37, 41, 43, 62, 66, 68, 74, 7842
№ 80364
Краснолесья № 12 – 89, кроме дома № 7232
№ 7239
№ 91 – 109, 109а35
№ 111 – 12323
№ 125 – 12738
№ 135 – 14744
№ 149 – 16552
Красных командиров (нечётная сторона)С начала улицы до дома № 11296
№ 19 – 23477
№ 25 – 2915
№ 39 – 55159
№ 57 – 75440
От дома № 79 до конца улицы554
Куйбышева (чётная сторона)№ 2 – 8301
№ 10 – 14 347
№ 16 – 32, 40, 40б42
№ 40а, 42 – 48/7261
№ 68 – 78261
№ 82 – 112д, кроме домов № 88, 90, 9863
№ 80, 80/1, 80/2, 88, 90, 9875
Куйбышева (нечётная сторона)№ 21 – 29347
№ 31 – 67, 75, 83а42
№ 97 – 123166
№ 123б, 123в, 125239
№ 133 – 183в63
Лётчиков (чётная сторона)От начала улицы до дома № 14204
От дома № 16 до конца улицы327
Лобкова (чётная сторона)С начала улицы до дома № 16 (№ 39 по улице Старых большевиков)296
№ 18 – 30 (№ 31 по улице Шефской)436
№ 32 – 50440
От дома № 74 до конца улицы554
Лобкова (нечётная сторона)С начала улицы до дома № 21 (№ 33 по улице Стачек)296
№ 75б – 93500
От дома № 127 до конца улицы554
ЛучистаяВсе дома437
Мамина-Сибиряка (чётная сторона)№ 2, 2а97
№ 8, 10, 40146
№ 52 – 70372
№ 102, 10442
От дома № 126 до конца улицы239
Мамина-Сибиряка (нечётная сторона)№ 23 (№ 17 по улице Азина) – 57а184
№ 59, 71288
№ 73372
№ 97, 137345
№ 141 (№ 48а по проспекту Ленина)441
№ 171 (№ 90 по улице Малышева)363
№ 177, 19342
От дома № 195 до конца улицы166
Машинная (чётная сторона)№ 6 – 14465
№ 44/1544
№ 46488
№ 38, 40, 42, 58555
МаяковскогоВсе дома, кроме № 2/3106
№ 2/3288
Нагорная (нечётная сторона) № 11368
№ 49539
№ 53 – 595
№ 127 – 151189
Николая Островского № 1342
№ 17 – 2171
Все дома, кроме домов № 17 – 2133
Павла Шаманова (нечётная сторона)№ 1, 3, 523
№ 7 – 17119
Пальмиро ТольяттиВсе дома, кроме домов № 13а, 15а – 15д 338
№ 13а, 15а – 15 д413
Пехотинцев (чётная сторона)№ 2 – 6, кроме домов № 4/1, 4/280
№ 4/1, 4/2179
№ 10, 12, 18, 18а556
Ползунова (чётная сторона)С начала улицы до дома № 2076
От дома № 24  до конца улицы554
Ползунова (нечётная сторона)С начала улицы до дома № 33 (№ 108 по улице Кобозева)554
От дома № 35 (№ 141 по улице Кобозева) до конца улицы252
Расточная (нечётная сторона)№ 13 – 17/430
№ 25 – 35, кроме дома № 35а51
№ 35а349
№ 39 – 47312
Репина (чётная сторона) № 428
№ 46 – 64, 68510
№ 78 – 88348
Розы Люксембург Все дома, кроме домов № 9/11, 39, 43а, 45, 59, 63239
№ 9/11, 39, 43а, 45, 59, 6342
РомантиковВсе дома271
Садовое товарищество «Родничок-97»Все дома46
Садовое товарищество «Движенец»Все дома46
Садовое товарищество «Екатеринбургоборонснаб»Все дома192
Садовое товарищество «Надежда», «Строитель-2»Все дома437
Садовое товарищество «ССХИ»Все дома468
Садовое товарищество «Колос», «Олимп»Все дома192
Садовое товарищество «Восток-1»Все дома308
Коллективные сады «Здоровье», «Южный»Все дома437
Садовое товарищество «Сад № 5»Все дома554
Сиреневый (нечётная сторона)№ 1 – 13313
От дома № 15 до конца улицы144
Старых большевиков (нечётная сторона)    № 1в, 3181
№ 5 – 25 (№ 26 по улице Баумана)384
№ 27 (№ 27 по улице Баумана) – 39 (№ 16 по улице Лобкова)296
№ 45 – 75551
От дома № 77 до конца улицы274
Стахановская (чётная сторона)С начала улицы до дома № 8395
№ 10432
№ 14 – 28514
№ 30Арт-Этюд
От дома № 32 до конца улицы422
Стачек (чётная сторона)   № 4, 6170
№ 12 – 22 (№ 20 по улице Баумана)384
№ 28 (№ 21 по улице Баумана) – 36б296
№ 44 – 68 (№ 10 по улице Каширской)274
№ 70551
Стачек (нечётная сторона)С начала улицы до дома № 21 (№ 18 по улице Баумана)136
№ 23 (№ 19 по улице Баумана) – 27296
От дома № 33 до конца улицы551
Уктусская (нечётная сторона)№ 31 – 3573
№ 35 – 47, кроме домов № 41, 47366
№ 41, 4779
От дома № 97 до конца улицы33
СчастливаяВсе дома437
Уральских рабочих (чётная сторона)С начала улицы до дома № 10392
№ 12 – 16428
№ 18 – 26531
№ 28Арт-Этюд
№ 42 – 46235
№ 48 – 52, 52а40/228
От дома № 58 до конца улицы163
Фролова (чётная сторона)№ 22 – 42430
№ 50 – 62189
Щербакова (нечётная сторона)С начала улицы до дома № 35476
№ 4789
№ 57, 61 – 65, 113 – 115, 119250
№ 77454
№ 39, 41, 43, 4547
№ 141а, 141б277
№ 139426
№ 141, 145391
Шефская (нечётная сторона)С начала улицы до дома № 11 (№ 29 по улице Краснофлотцев)181
№ 15 – 23а125
№ 59477
№ 61 – 65545
№ 67 – 83140
№ 85 – 97499
От дома № 101 до конца улицы521
Энгельса (чётная сторона)№ 2 – 412
№ 22, 3042
№ 38363
Энгельса (нечётная сторона)№ 1 – 712
№ 11 (№ 9 по улице Розы Люксембург), 13, 23, 25363
№ 15 – 21, 2742
Энтузиастов (чётная сторона)С начала улицы до дома № 24(№ 28 по улице Старых Большевиков)296
№ 26а – 36б436
№ 38, 40440
От дома № 42 до конца улицы500
Энтузиастов (нечётная сторона)С начала улицы до дома № 25 (№ 37 по улице Старых Большевиков)296
№ 27 – 47440
№ 49 – 61500
ЮностиВсе дома192
Юмашева (чётная сторона)№ 6, 10, 12414
№ 16, 18542

Если вы не нашли свой адрес в данной таблице, значит, изменения его не коснулись и соответствуют постановлению главы администрации Екатеринбурга №689 от 18.03.2015 «О закреплении территорий муниципального образования «город Екатеринбург».

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