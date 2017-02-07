Роспотребнадзор изъял на Среднем Урале 5 тысяч литров сомнительного спиртного

В течение 2016 года территориальное управление Роспотребнадзора по Свердловской области изъяло 4,9 тыс. литров спиртных напитков. Основными причинами стали истекший срок годности, нарушения маркировки и отсутствие документов, подтверждающих легальность производства и оборота алкогольной продукции.

- По результатам проверок составлено 217 протоколов об административных правонарушениях, - сообщила официальный представитель территориального управления ведомства Наталия Лукьянцева. - Вынесено 198 постановлений на сумму 3,5 млн. рублей. Управлением Роспотребнадзора подано 29 исков о признании запрещенной к распространению в Российской Федерации информации, размещенной на сайтах в Интернете с предложением о продаже алкогольной продукции дистанционным способом, из них 27 исков уже рассмотрены судом и удовлетворены.

Всего за год надзорным органом в Свердловской области было проверено 256 объектов, осуществляющих продажу алкогольной продукции, в 127 из них (49,6%) выявлен 201 факт нарушений: