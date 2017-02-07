Областная газета
Общество 7 февраля 2017, 17:28

Роспотребнадзор изъял на Среднем Урале 5 тысяч литров сомнительного спиртного

В течение 2016 года территориальное управление Роспотребнадзора по Свердловской области изъяло 4,9 тыс. литров спиртных напитков. Основными причинами стали истекший срок годности, нарушения маркировки и отсутствие документов, подтверждающих легальность производства и оборота алкогольной продукции.

- По результатам проверок составлено 217 протоколов об административных правонарушениях, - сообщила официальный представитель территориального управления ведомства Наталия Лукьянцева. - Вынесено 198 постановлений на сумму 3,5 млн. рублей. Управлением Роспотребнадзора подано 29 исков о признании запрещенной к распространению в Российской Федерации информации, размещенной на сайтах в Интернете с предложением о продаже алкогольной продукции дистанционным способом, из них 27 исков уже рассмотрены судом и удовлетворены.

Всего за год надзорным органом в Свердловской области было проверено 256 объектов, осуществляющих продажу алкогольной продукции, в 127 из них (49,6%) выявлен 201 факт нарушений:

  • реализация алкогольной продукции по заниженной цене.
  • продажа алкогольной продукции несовершеннолетним;
  • продажа алкогольной продукции в нестационарных торговых объектах;
  • розничная продажа алкогольной продукции с 23 часов до 8 часов по местному времени;
  • розничная продажа алкогольной продукции на прилегающих территориях к образовательным учреждениям;
  • продажа алкогольной продукции с маркировкой, не содержащей сведений, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
  • розничная продажа алкогольной продукции на остановочных пунктах движения общественного транспорта городского и пригородного сообщения;
  • продажа алкогольной продукции по ненадлежаще оформленным ценникам;
  • доведение до потребителей недостоверных сведений о товаре на ценниках;
  • нарушение условий хранения алкогольной продукции.
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