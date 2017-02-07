Россияне поднялись на одну ступень в общемировом рейтинге счастья

Жители России стали более счастливыми по итогам 2016 года, поднявшись с 30 места на 29 во всемирном рейтинге счастья. Как сообщил исследовательский холдинг "Ромир", исследование проводилось по всему миру ассоциацией независимых исследовательских агентств Gallup International/WIN в 2016 году.

Согласно полученным данным, счастливыми чувствуют себя 56 % россиян, несчастными - 5 %. Ещё 33 % не смогли чётко сформулировать, счастливы они или нет.

- Россия - это такое переплетение культур, языков, народов, традиций и историй, что усредненные данные из этого смешения и дают среднестатистический показатель по многим вопросам, - отмечают исследователи. - Но вообще, безусловно, счастье живет там, где есть развитие и надежда, гармоничное сочетание традиций и инноваций.

Что касается населения других стран, то самыми счастливыми, по результатам опросов, стали жители Фиджи, Филиппин, Индонезии, Китая, Вьетнама, Бангладеш, Папуа Новой Гвинеи, Таиланда и некоторых других азиатских государств, латиноамериканские Колумбия, Аргентина, Мексика, Эквадор, Перу и лишь одна европейская - Исландия.

Исследователи выяснили, что наиболее счастливые люди живут в странах, где годовой доход на душу населения не превышает 10 тысяч долларов. Что касается других важных показателей, то уровень счастья повышается пропорционально уровню образования и дохода респондентов. Счастливыми себя чаще называют женщины в возрасте до 55 лет. Что касается вероисповедания, христиане чаще чем представители иных конфессий считают, что они счастливы.

Карта корреляции индекса счастья и уровня дохода.

Источник: Ромир - Gallup International\WIN, декабрь 2016