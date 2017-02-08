Владимир Путин подписал закон о декриминализации домашних побоев

Сюжет Новое в законодательстве на 2017 год

С 1 января 2017 года вступают в силу поправки в законодательство.

Президент России Владимир Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон "О внесении изменений в статью 116 Уголовного кодекса Российской Федерации" переводит побои в отношении близких родственников из уголовных преступлений в административные правонарушения - в случае, если проступок совершён впервые и не имел последствий для здоровья потерпевшего.

Согласно документу, административная ответственность за побои, совершённые впервые и без причинения вреда здоровью, устанавливается в виде административного ареста на срок от 10 до 15 суток, штрафа в размере от 5 до 30 тыс. руб. или обязательных работ на 60-120 часов.

Повторно привлекаемое за нанесение побоев лицо будет привлечено к ответственности по ст. 116 УК РФ. Она предусматривает штраф до 40 тыс. руб. или в размере зарплаты либо иного дохода осуждённого за период до 3 месяцев, либо обязательные работы на срок до 240 часов, либо исправительные работы на срок до 6 месяцев, либо арест на срок до 3 месяцев.

Напомним, ранее депутаты Государственной думы РФ приняли закон в окончательном третьем чтении.