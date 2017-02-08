Владимир Путин подписал закон о персональных данных

Сюжет Новое в законодательстве на 2017 год

С 1 января 2017 года вступают в силу поправки в законодательство.

Президент России Владимир Путин подписал закон, усиливающий административную ответственность за нарушение законодательства в области персональных данных. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Поправки вносятся в ст. 13.11 КоАП "Нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, использования или распространения информации о гражданах (персональных данных)". Сейчас она предусматривает предупреждение или административный штраф для граждан в размере от 300 до 500 руб., для должностных лиц — от 500 руб. до 1 тыс. руб., для юридических лиц — от 5 тыс. до 10 тыс. руб.

С 1 июля 2017 года за обработку персональных данных в случаях, не предусмотренных российским законодательством, либо обработку персональных данных, несовместимую с целями их сбора, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, будет грозить предупреждение или штраф для граждан - от 1 тыс. до 3 тыс. руб., должностных лиц - от 5 тыс. до 10 тыс. руб., юрлиц — от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

Согласно новому закону, обработка персональных данных без письменного согласия субъекта в случаях, когда такое согласие должно быть получено, а также обработка персональных данных с нарушением установленных требований к составу сведений, включаемых в согласие субъекта, влечёт штраф для граждан в размере от 3 до 5 тыс. руб., для должностных лиц - от 10 до 20 тыс. руб., для юрлиц — от 15 тыс. до 75 тыс. руб.

Кроме того, закон предусматривает штрафы за невыполнение оператором обязанности по опубликованию или обеспечению иным образом неограниченного доступа к документу, определяющему политику оператора в отношении обработки персональных данных. Нарушение повлечёт предупреждение или штраф для граждан - от 700 до 1 тыс. 500 руб., должностных лиц - от 3 тыс. до 6 тыс. руб., ИП - от 5 тыс. до 10 тыс. руб., юрлиц — от 15 тыс. до 30 тыс. руб.