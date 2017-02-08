Свердловский Роспотребнадзор оштрафовал продавцов стеклоомывателя на 1,2 миллиона рублей

В течение 2016 года специалистами территориального управления Роспотребнадзора по Свердловской области проверили 1,7 тыс. литров стеклоомывающей жидкости, находящейся на реализации. Как сообщили представители ведомства, основным выявленным нарушением стало использование производителями метилового спирта. Общая стоимость изъятого омывателя составила 674 тыс. рублей.

Штрафы, которые придётся выплатить производителям и реализаторам, куда выше: их сумма составила за год 1,2 млн рублей.

- Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области проинспектировано порядка 1,7 тыс. литров стеклоомывающей жидкости в 11 организациях торговли, изъято 64 литра продукции, реализуемой с нарушениями, - сообщила официальный представитель ведомства Наталия Лукьянцева. - Общая стоимость изъятой продукции составила 674 тысячи рублей. Для проведения лабораторных исследований на показатели безопасности было отобрано 35 проб стеклоомывающей жидкости, 8 проб не соответствовали обязательным требованиям по показателю «метанол», опасная продукция изъята из оборота.

Отметим, с 2007 года на территории России запрещено использование метилового спирта при производстве средств ухода за автомобильным транспортом, а также продажа этих средств населению. Метиловый спирт (метанол) ядовитое вещество, использование его в качестве компонента средств для ухода за автомашинами может привести к накоплению опасной концентрации в салоне и стать причиной головокружения, болей в области сердца и печени, ухудшения зрения, заболевания органов ЖКТ, верхних дыхательных путей. Поскольку метанол дешевле других спиртовых растворов, не опасных для жизни и здоровья, недобросовестные производители зачастую используют его в качестве основы для стеклоомывателей.

Чтобы не стать жертвой отравления, санитарные врачи рекомендуют покупать стеклоомыватели в специализированных торговых точках. При покупке необходимо обратить внимание на информацию на потребительской таре: этикетка должна содержать сведения о производителе с указанием адреса, название продукции, ее назначение, состав, соответствие техническим условиям, по которым продукция изготовлена, сроки годности и меры предосторожности.