Областная газета
Земства 8 февраля 2017, 10:18

В контактном зоопарке Екатеринбурга появились гипоаллергенные крысы

В екатеринбургском контактном зоопарке "Парк бабочек" появилась пара гипоаллергенных крыс. Лысым грызунам-сфинксам всего по три месяца, они прошли необходимый карантин и поселились в новом домике, рассказали в пресс-службе учреждения. 

- Крысы-сфинксы почти лишены шерсти, поэтому их называют гипоаллергенными. Грызуны очень сильно  реагируют на температурный режим и нуждаются в тепле, как в прямом, так и в переносном смысле. Кроме того, лысые крысы почти не имеют запаха, что очень важно для чистоплотных посетителей, - рассказали в пресс-службе контактного зоопарка. 

В социальных сетях стартовал конкурс на оригинальные имена для новых обитателей зоопарка. 

Фото: контактный зоопарк "Парк бабочек"

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