В контактном зоопарке Екатеринбурга появились гипоаллергенные крысы

В екатеринбургском контактном зоопарке "Парк бабочек" появилась пара гипоаллергенных крыс. Лысым грызунам-сфинксам всего по три месяца, они прошли необходимый карантин и поселились в новом домике, рассказали в пресс-службе учреждения.

- Крысы-сфинксы почти лишены шерсти, поэтому их называют гипоаллергенными. Грызуны очень сильно реагируют на температурный режим и нуждаются в тепле, как в прямом, так и в переносном смысле. Кроме того, лысые крысы почти не имеют запаха, что очень важно для чистоплотных посетителей, - рассказали в пресс-службе контактного зоопарка.

В социальных сетях стартовал конкурс на оригинальные имена для новых обитателей зоопарка.

Фото: контактный зоопарк "Парк бабочек"