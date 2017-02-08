В топ-200 ведущих школ России попали более 20 образовательных учреждений Свердловской области

В рейтинге лучших школ России свердловские оказались на втором месте после московских, при этом в топ-200 попали 19 образовательных учреждений Екатеринбурга, список опубликован рейтинговым агентством RAEX.

Рейтинг составлен для оценки того, какие школы готовят наибольшее количество студентов для 17 ведущих вузов России. При этом 51% из образовательных школ расположены в Москве, на втором месте — Свердловская область (10 %), на третьем месте — Красноярский край (9%).

На первом месте списка - московский лицей № 1580 при МГТУ имени Н.Э. Баумана. В рейтинг лучших российских школ для поступления в ведущие вузы России за 2016 год попали 19 образовательных учреждений Екатеринбурга. В первой десятке, на 6-м месте - СУНЦ УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, сохранивший эту позицию с 2015 года. Далее 20-е место занимает гимназия №9, 26-е — лицей №130. Также в топ-200 попали гимназия №35 (49-е место), лицей №110 (52), гимназия №2 (90), лицей №135 (101), лицей №180 «Полифорум» (115), школа №200 (136), гимназия №99 (143), гимназия №13 (162), гимназия №120 (163), лицей №12 (167), гимназия №161 (171), гимназия №37 (177), лицей №88 (178), гимназия №202 «Менталитет» (194), школа №68 с углублённым изучением отдельных предметов (199), гимназия №5 (200).

Кроме екатеринбургских школ, в рейтинг лучших попали школа №7 Первоуральска и гимназия №18 Нижнего Тагила.