Областная газета
Общество 8 февраля 2017, 13:16

В Екатеринбурге судебные приставы арестовали Range Rover

Судебные приставы Железнодорожного района Екатеринбурга арестовали внедорожник Range Rover у хозяина, задолжавшего 1,8 млн рублей банку. Ранее автомобиль находился в залоге у кредитной организации, им пользовался солидарный должник, сообщает УФССП России по Свердловской области

- Двое солидарных должников скрывали дорогой внедорожник. При составлении акта об изъятии пользователь внедорожника не препятствовал исполнительным действиям и отогнал Range Rover на специализированную стоянку ответственного хранителя в сопровождении судебных приставов. Если в ближайшее время солидарные должники по кредитным обязательствам не погасят задолженность перед банком, арестованный автомобиль будет передан на оценку и дальнейшую реализацию в территориальное управление Росимущества в Свердловской области, - рассказали в пресс-службе регионального УФССП России. 

Все вырученные средства пойдут в счёт уплаты задолженности. Пока внедорожник передан на ответственное хранение взыскателю – кредитной организации. 

Фото: УФССП России по Свердловской области

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