Областная газета
Общество 8 февраля 2017, 13:34

В Качканаре при сносе ледового городка дети катались с горки. Следователи СКР ведут проверку

В Качканаре 28 января при сносе ледового городка у Дворца культуры дети катались с горок на площадке. Следственным отделом по городу Качканару СК России по Свердловской области ведётся доследственная проверка по сообщению о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан. 

По предварительной информации, коммунальные службы по распоряжению мэрии ГО начали снос ледового городка. При этом никаких мер по обеспечению безопасности жизни и здоровья граждан, в частности, по установке ограждений, предпринято не было. Лишь по счастливой случайности во время работ никто из находившихся на площадке детей не пострадал, рассказали в пресс-службе управления СК России по Свердловской области.

Следователи СКР совместно с органами прокуратуры выясняют все обстоятельства, при которых снос ледового городка проходил без установки необходимых ограждений. Будет установлена организация, осуществлявшая работы, проведён опрос очевидцев, работников организации и должностных лиц администрации ГО. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Видео: "Качканарский четверг"

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