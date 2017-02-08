В дорогу на Серебрянку Свердловская область вложит 250 миллионов рублей

Финансирование ремонта автомобильной дороги до села Серебрянка решено увеличить до 250 миллионов рублей. Как сообщил департамент информационной политики Свердловской области, решение об этом принято на заседании межведомственной рабочей группы, которая по поручению губернатора Евгения Куйвашева решает сейчас вопросы восстановления дороги между Серебрянкой и Нижним Тагилом.

- Губернатор Евгений Куйвашев дал поручение выделить в 2017 году около 250 миллионов рублей из средств резервного фонда на ремонт дороги до Серебрянки, - рассказал министр транспорта и связи Свердловской области Василий Старков. - Точные объёмы финансирования будут определены в ближайшее время - сразу после подготовки проектной документации. Далее будет объявлен конкурс на поиск подрядной организации. В 2017 году на автодороге будет полностью восстановлен водоотвод, чтобы вода шла не по проезжей части, а по кюветам. Будут восстановлены участки, которые подвержены пучению и сейчас полностью разрушены - слабый грунт будет заменён на скальный. Будет восстановлено земляное полотно от 40-го километра автодороги до Серебрянки, где дорога имеет грунтовое покрытие. На всём протяжении автодороги будет восстановлено то покрытие, которое предусмотрено нормативами.

В перспективе областные власти планируют заменить грунтовую дорогу в Серебрянку на дорогу с твёрдым покрытием.

Как сообщалось ранее, 14 января губернатор Евгений Куйвашев совершил рабочую поездку на автодорогу Нижний Тагил – Верхняя Ослянка. Глава региона посетил населённые пункты Серебрянка и Верхняя Ослянка, провел совещание с членами правительства, руководством местной администрации и УГИБДД по Свердловской области, встретился с жителями села. По итогам поездки губернатор принял решение о создании специальной рабочей группы по восстановлению автодороги и решению других социальных проблем жителей Серебрянки. 24 января на встрече с Президентом Владимиром Путиным глава региона сообщил, что эксплуатационные возможности дороги будут обеспечены к 1 июня 2017 года.

Отметим, общая протяжённость автодороги Нижний Тагил – село Верхняя Ослянка равна 79,4 километра, из которых до Серебрянки - боле 50 км. Помимо Серебрянки, эта трасса связывает с Нижним Тагилом три населённых пункта – Синегорский, Северку и Верхнюю Ослянку. В 2016 году областной бюджет выделил 20 млн рублей на восстановление наиболее проблемных участков трассы, но работы на этой автодороге необходимо продолжать. В январе было принято решение о финансировании в размере 100 миллионов рублей.

Вопрос о Серебрянке поднимался, в том числе на большой пресс-конференции Президента России Владимира Путина.