В микрорайоне Северный в Верхнем Тагиле в 2017 году построят газопровод

Проект строительства газопровода среднего давления до микрорайона Северный в Верхнем Тагиле поддержал губернатор Свердловской области и дал поручение правительству и муниципальным властям в 2017 году обеспечить финансирование и выполнение всех требуемых работ на этом объекте, сообщается на сайте правительства Свердловской области.

Верхний Тагил в 2018 году отметит 300-летие. В рамках подготовительных мероприятий глава городского округа Сергей Калинин обратился к главе региона с просьбой поддержать проект строительства газопровода до Северного, а также благоустройство дворовых территорий в 20 квартале городского округа Верхний Тагил. Евгений Куйвашев по обращению принял положительное решение. Глава муниципалитета заверил в том, что работы по строительству газопровода и по благоустройству будут завершены осенью 2017 года.