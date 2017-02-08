В Екатеринбурге на три дня приостановлена работа парка Маяковского

На 3 дня парк Маяковского частично закрыт. «Уважаемые посетители! Информируем вас о том, что с 8 по 10 февраля в связи с погодными условиями аттракционы в парке Маяковского не работают», такое сообщение появилось на страничке ЦПКиО.

Работа парка частично приостановлена на три дня из-за сильных морозов: по прогнозам синоптиков, в эти дни по ночам температура воздуха будет ниже -30 градусов, днём — около -27. Посетителей в холода нет, работников аттракционов пока не будут отправлять на уличные работы.

- Не работают аттракционы и различные уличные площадки, каток, горки. Но администрация парка продолжает деятельность в обычном режиме. А для тех, кто в такие морозы всё же решится выйти на прогулку, аллеи парка открыты, - пояснил «ОГ» заместитель директора парка Михаил Юланов.

Отметим, что в ЦПКиО готовились к проведению «Лыжни России», но из-за погодных условий, по решению областных властей, спортивную гонку перенесли на 18 февраля.

Скриншот странички ЦПКиО.